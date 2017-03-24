Нападающий Ювентуса Пауло Дибала во время летнего трансферного окна может перейти в каталонский клуб.
Пауло Дибала, Getty Images
24 марта 2017, 15:52
Барселона хочет подписать форварда Юве Паоло Дибалу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Переговоры между клубами могут состояться после двухматчевого противостояния между Ювентусом и Барсой в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что в качестве "бонуса" за аргентинца может стать один из трех игроков Барселоны: Андре Гомеш, Иван Ракитич или Хавьер Маскерано.
Сумма трансфера может составить от 80 до 100 миллионов евро.
Пауло Дибала перешел в Ювентус из Палермо в 2015 году, провел в составе Старой Синьоры 56 матчей, в готорых забил 27 мячей.