Испания

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала во время летнего трансферного окна может перейти в каталонский клуб.

Барселона хочет подписать форварда Юве Паоло Дибалу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Переговоры между клубами могут состояться после двухматчевого противостояния между Ювентусом и Барсой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в качестве "бонуса" за аргентинца может стать один из трех игроков Барселоны: Андре Гомеш, Иван Ракитич или Хавьер Маскерано.

Сумма трансфера может составить от 80 до 100 миллионов евро.

Пауло Дибала перешел в Ювентус из Палермо в 2015 году, провел в составе Старой Синьоры 56 матчей, в готорых забил 27 мячей.