Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может заменить в Барселоне Луиса Энрике.
Маурисио Почеттино, Getty Images
24 марта 2017, 16:22
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу встретился с главным тренером Тоттенхэма Хотспур Маурисио Почеттино.
Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба хочет видеть у на посту наставника команды главного тренера Тоттенхэма. Ранее Почеттино упоминался в числе менеджеров, которые потенциально могут возглавить Барселону.
Напомним, что Луис Энрике покинет свой пост главного тренера Барсы по окончании текущего сезона.