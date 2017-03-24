Испания

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может заменить в Барселоне Луиса Энрике.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу встретился с главным тренером Тоттенхэма Хотспур Маурисио Почеттино.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба хочет видеть у на посту наставника команды главного тренера Тоттенхэма. Ранее Почеттино упоминался в числе менеджеров, которые потенциально могут возглавить Барселону.

Напомним, что Луис Энрике покинет свой пост главного тренера Барсы по окончании текущего сезона.