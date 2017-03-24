Испания

Главный тренер андалусийцев Хорхе Сампаоли готов остаться в Севилье на следующий сезон, но на определенных условиях.

Руководство Севильи хочет, чтобы главный тренер команды Хорхе Сампаоли продолжил работу у руля команды. Аргентинский специалист не против такого развития событий, однако поставил некоторые условия для того, чтобы продолжить работу в андалусском клубе. Об этом сообщает Marca.

Сампаоли хочет, чтобы руководство Севильи обеспечило команду новыми сильными футболистами перед стартом следующего сезона.

Севилья под руководством Сампаоли занимает третье место в Примере после 28 туров, отставая на 8 очков от лидера мадридского Реала.