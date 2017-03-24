Главный тренер андалусийцев Хорхе Сампаоли готов остаться в Севилье на следующий сезон, но на определенных условиях.
Хорхе Сампаоли, Getty Images
24 марта 2017, 17:10
Руководство Севильи хочет, чтобы главный тренер команды Хорхе Сампаоли продолжил работу у руля команды. Аргентинский специалист не против такого развития событий, однако поставил некоторые условия для того, чтобы продолжить работу в андалусском клубе. Об этом сообщает Marca.
Сампаоли хочет, чтобы руководство Севильи обеспечило команду новыми сильными футболистами перед стартом следующего сезона.
Севилья под руководством Сампаоли занимает третье место в Примере после 28 туров, отставая на 8 очков от лидера мадридского Реала.