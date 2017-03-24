Испания

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признался в любви к своему клубу и рассказал о собственной роли в команде.

В данный момент Бензема находится на стадии обсуждения нового контракта, который может быть заключен по окончании нынешнего сезона.

За Мадрид Карим выступает с 2009-го года,при этом форвард был бы не против завершить свою карьеру в составе Бланкос.

"Не существует других клубов, с которыми я хотел бы связать свое будущее, кроме Мадрида. Моя мечта – завершить карьеру в Реале".

"Я играю не на Роналду или Бэйла. Я играю на команду".

"Зидан вселяет во всех нас уверенность, он знает, как разговаривать с игроками и ведет себя очень спокойно. Он никогда не паникует, а вместе с ним спокойны и мы", — сказал Бензема.

В нынешнем сезоне на счету Карима 8 голов и 4 результативных передачи в 22 играх Ла Лиги.