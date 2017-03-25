Испания

Футбольный клуб Барселона утверждает, что не предлагал наставнику Атлетика Эрнесто Вальверде возглавить команду.

Нынешний тренер каталонцев Луис Энрике покинет команду в конце сезона. В СМИ уже называют имена тех, кто может его заменить в Барселоне. Одним из главных претендентов считают нынешнего тренера Атлетика Эрнесто Вальверде.

24 марта каталонское телевидение сообщило, что Барселона обратилась к Атлетику с просьбой вести переговоры с Вальверде.

"ФК Барселона опровергает информацию о том, что он просил у ФК Атлетик разрешения вести переговоры о найме с тренером Эрнесто Вальверде, как то утверждалось на телевидении", — гласит заявление "сине-гранатовых".

"Точно так же клуб опровергает то, что технический секретарь Роберт Фернандес связывался в последние дни с Эрнесто Вальверде, чтобы убедить его присоединиться к Барселоне".

Также претендентами на тренерское кресло Барселоны называют Хорхе Сампаоли (тренер Севильи), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Хуана Карлоса Унсуэ, который сейчас помогает Луису Энрике.