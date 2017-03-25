Испания

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино в одном из ресторанов Барселоны встретился с президентом одноименного клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Ранее слухи упорно связывали экс-игрока и тренера Эспаньола, ныне возглавляющего Тоттенхэм Маурисио Почеттино с работой в Барселоне.

По информации Daily Mail, Почеттино и Бартомеу встретились в одном из ресторанов Барселоны. Тоттенхэм уверяет, что был осведомлен об этой встрече и она продиктована лишь дружбой Маурисио с президентом Барселоны.

В мае 2016 года Почеттино подписал новый пятилетний контракт со Шпорами. Ранее в этом месяце Маурисио не стал исключать возможность работы с Барселоной.

На данный момент Тоттенхэм под руководством Почеттино занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая за 10 туров до финиша 10 очков лидирующему Челси.