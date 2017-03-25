Испания

Верховный суд Испании назначил рассмотрение апелляции форварда Барселоны Лионеля Месси на 20 апреля.

В июля 2016 года суд Барселоны признал Лионеля Месси виновным в уклонении от уплаты налогов. Форвард был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения (которое можно было заменить на штраф и общественные работы), а также штрафу в 2 млн евро.

Отец Месси, Хорхе, был осужден на тот же строк и обязан выплатить штраф в 1,5 млн евро.

Это наказание было вынесено из-за того, что с 2007 по 2008 год Месси с отцом уклонились от уплаты почти 4,2 млн евро, используя сеть различных компаний для махинаций с доходами от продажи имиджевых прав.

По информации Marca, апелляция Лео будет рассмотрена 20 апреля, за 3 дня до поединка против Реала в чемпионате Испании.

На данный момент Королевский клуб опережает Барселону на 2 очка, имея при этом игру в запасе.