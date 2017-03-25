Испания

Нападающий Атлетико Кевин Гамейро имеет очень выгодное предложение из Поднебесной, которое он планирует принять.

Очередной именитый европейский нападающий может отправиться в Китай будущим летом. На сей раз один из клубов Суперлиги попытается заполучить бомбардира Атлетико Кевина Гамейро.

Как сообщает Marca, Матрасники уже смирились с уходом своего футболиста и подыскивают ему достойную замену. Среди возможных кандидатов называется имя Александра Ляказетта, деньги на которого и должен принести трансфер Гамейро.

Самому же Кевину, по информации издания, была предложена сумма в 20 млн евро в год. Единственным камнем преткновения в этой ситуации может стать трансферный запрет, под которым в данный момент находится Атлетико. Если Матрасникам не удастся добиться его отмены, то в клубе попытаются удержать Гамейро до следующей зимы. Решающий момент в этом деле наступит 24 апреля – именно тогда будет рассмотрена апелляция мадридцев.

Атлетико может продать в Китай уже второго своего нападающего. Ранее в Поднебесную отправился Джексон Мартинес, за которого мадридский клуб выручил 42 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Гамейро 10 голов и 5 результативных передач в 26-ти матчах Примеры.