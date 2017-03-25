Испания

Барселона объявила, что они назовут стадион в честь легенды клуба Йохана Кройффа.

Кройфф, который ушел из жизни год назад в возрасте 68 лет, является одной из важнейших фигур в истории Барселоны, как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу объявил, что новый стадион клуба на их тренировочном комплексе будет назван в честь Кройффа.

"Будущий стадион на Сиутат Эспортива будет назван в честь Йохана Кройффа", — заявил он.

"Также клуб будет способствовать созданию памятной статуи в честь Кройффа, которая будет размещена на будущем Камп Ноу".

"Мы также посвятим часть музея, чтобы воздать должное личности и истории Кройффа".

Барса объявила, что среди экспонатов, которые будут помещены в музей, есть Золотой мяч, выигранный Кройффом в 1974 году, и футболка, которую он носил, играя за клуб.