Испания

Полузащитник Манчестер Сити Хесус Навас может продолжить свою карьеру в Севильи.

Текущий контракт Наваса с Горожанами истекает в июле этого года, и испанец не планирует подписывать новый контракт.

AS сообщает, что летом Хесус намерен вернуться в Севилью, воспитанником которой он является. Источник также говорит о том, что испанская команда находится в постоянных переговорах с Навасом, а сын футболиста будет зачислен в академию севильцев.

Хесус перешел из Севильи в Манчестер в 2013 году, тогда Сити заплатили за футболиста 17 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 31-летний испанец сыграл за Горожан 15 матчей в АПЛ, в которых отличился лишь одним ассистом.

