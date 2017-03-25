Испания

Полузащитник Реала Иско заявил, что слухи о его переговорах с Барселоной — лишь плод воображения журналистов.

В последнее время появилось много разговоров о том, что Барселона намерена переманить хавбека Реала Иско. Каталонцы якобы даже готовы заплатить испанцу 20 млн евро, чтобы он перебрался к ним по истечению контракта с Реалом в 2018 году.

"Футболисты наслышаны о сплетнях. Мы к ним привыкли. Сейчас у нас пауза на матчи сборных и журналистам приходится что-то выдумывать", — заявил Иско.

Несмотря на не лучший для Иско сезон, наставник сборной Испании Хулен Лопетеги продолжает вызывать его в сборную.

"Я счастлив находиться в сборной Испании, ведь тренер верит в меня. Нам удалось провести хороший матч против Израиля (4:1) и остаться на первой строчке в группе. Вся команда сработала просто феноменально".

28 марта сборная Испании на выезде проведет товарищеский поединок против Франции.