Испания

Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что Китай и США не являются подходящим местом для него, как футболиста. Также Тони считает, что его команде пришлось бы сыграть с Баварией или Барселоной, если Реал хочет победить в ЛЧ.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов Реалу предстоит двухматчевое противостояние с Баварией. Кроос считает, что этот матч стоило ожидать.

"Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, то рано или поздно вам придется обыграть Баварию или Барсу", — отметил полузащитник.

"Я всегда любил такие вызовы в футболе. Хочется играть против лучших команд".

"Зидан? У нас очень хорошие отношения. Он передает футболистам четкую идею. Зидан не из тех тренеров, которые говорят 20-минутную мотивационную речь, с ним она не нужна".

"Его характер — синоним успеха".

"Китай или США? Еще несколько лет я хочу играть на высочайшем уровне. Китай и Америка для меня, как футболиста, не являются интересным местом".

В текущем сезоне 27-летний немец сыграл за Королевский клуб 36 матчей во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал четырнадцать результативных передач.