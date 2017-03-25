Форвард Реала Карим Бензема прокомментировал яркий дебют Киллиана Мбаппе во взрослом футболе.
Бензема призывает Мбаппе не покидать Монако, Getty Images
25 марта 2017, 16:28
Молодой футболист Монако Киллиан Мбаппе стал настоящей сенсацией. Несмотря на то, что игроку 18 лет, он показывает очень высокий уровень футбола.
Карим Бензема поделился своим мнением о феномене Мбаппе. В свое время, форвард Реала также рано раскрылся и уже в 21 год присоединился к мадридскому клубу.
"Мне сказали, что он феномен, очень хороший игрок. Но, по правде говоря, я до сих пор не видел его. Он молодой игрок, а футбол очень сложный, особенно в больших клубах", — сказал Бензема.
"Я прибыл в Мадрид, когда мне был 21 год. Я уже сделал много полезного для Лиона, но когда я попал сюда, то спустился с небес на землю", — вспоминает игрок.
"Мой первый год был сложным. Ты далеко от семьи, а в самом клубе огромная конкуренция за место в составе. Но люди мне сказали, что он очень хороший игрок, и я надеюсь, что шаг за шагом он сделает себе великую карьеру", — признался Бензема.
"Я считаю, что ему не надо так быстро покидать Монако. Дела идут хорошо, но начнутся проблемы, когда что-то не заладится. Ему 18, как он будет справляться с проблемами, когда люди перестанут говорить о нем в хорошем тоне и он попадет под давление?", — предупреждает опытный нападающий Реала.
Стоит отметить, что Реал намерен продлить контракт с Бензема.