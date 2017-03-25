Испания

Форвард Реала Карим Бензема прокомментировал яркий дебют Киллиана Мбаппе во взрослом футболе.

Молодой футболист Монако Киллиан Мбаппе стал настоящей сенсацией. Несмотря на то, что игроку 18 лет, он показывает очень высокий уровень футбола.

Карим Бензема поделился своим мнением о феномене Мбаппе. В свое время, форвард Реала также рано раскрылся и уже в 21 год присоединился к мадридскому клубу.

"Мне сказали, что он феномен, очень хороший игрок. Но, по правде говоря, я до сих пор не видел его. Он молодой игрок, а футбол очень сложный, особенно в больших клубах", — сказал Бензема.

"Я прибыл в Мадрид, когда мне был 21 год. Я уже сделал много полезного для Лиона, но когда я попал сюда, то спустился с небес на землю", — вспоминает игрок.

"Мой первый год был сложным. Ты далеко от семьи, а в самом клубе огромная конкуренция за место в составе. Но люди мне сказали, что он очень хороший игрок, и я надеюсь, что шаг за шагом он сделает себе великую карьеру", — признался Бензема.

"Я считаю, что ему не надо так быстро покидать Монако. Дела идут хорошо, но начнутся проблемы, когда что-то не заладится. Ему 18, как он будет справляться с проблемами, когда люди перестанут говорить о нем в хорошем тоне и он попадет под давление?", — предупреждает опытный нападающий Реала.

Стоит отметить, что Реал намерен продлить контракт с Бензема.