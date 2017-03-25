Испания

Барселона намерена летом подписать правого защитника Валенсии Жоау Канселу.

Барселона продолжает поиски правого защитника. Ранее каталонцы пытались подписать игроков Арсенала и Шахтера Эктора Бельерина и Дарио Срну соответственно, однако эти попытки успехом не увенчались.

Как информирует Marca, Барселона окончательно определилась с потенциальным новичком. Речь идет о защитнике Валенсии Жоау Канчесу. Отмечается, что именно 22-летний португалец является приоритетным вариантом для блаугранас.

Кроме того, источник утверждает, что Барселона уже обсуждала с Валенсией потенциальный переход Канселу, когда оформлялись трансферы Андре Гомеша и Пако Алькасера.

Действующее соглашение защитника с Валенсией рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Канселу провел за Летучих мышей 30 матчей во всех турнирах, отметившись при этом двумя результативными передачами.