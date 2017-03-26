Испания

Полузащитник Иско может продлить соглашение с Реалом до 2024 года.

Нынешний контракт Иско действует до конца следующего сезона. Недавно появились слухи о том, что Барселона желает переманить хавбека под свои знамена, пользуясь бездействием Реала в вопросе продления соглашения с Иско.

Впрочем, Королевский клуб не намерен терять игрока. Как сообщает Marca, Реал предложил Иско новый шестилетний контракт. Соглашение вступит в силу после истечения нынешнего и будет рассчитано до лета 2024 года.

По новому контракту Иско сможет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон. Это практически втрое больше его нынешней зарплаты.

В текущем сезоне Иско лишь 13 раз выходил в основе в матчах Ла Лиги, но сумел при этом отличиться 6 голами и 5 результативными передачами.