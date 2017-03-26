Испания

Футболисты Барселоны не скрывают своего желания видеть Иско в команде.

Капитан Барселоны Андрес Иньеста и его партнер по команде Денис Суарес поделились своим мнением о возможном переходе игрока Реала Иско.

"Конечно, я бы хотел видеть Иско в качестве партнера по команде, все хорошие игроки приветствуются в нашей команде. Иско имеет невероятный талант, но сейчас у него контракт с Реалом. Мы будем ждать и посмотрим что случится. Если он не продлит контракт, то можно это обсудить", — сказал Денис Суарес в эфире Cadena Ser.

"Он фантастический игрок, с невероятным талантом. Он уже много лет играет на высоком уровне и сейчас выступает в одной из лучших команд", — добавил Иньеста.

Напомним, ранее агент ФИФА сообщал о том, что Иско ведет переговоры с Барселоной.