Испания

Полузащитник Барселоны Денис Суарес не получал предложений от Наполи.

Денис Суарес вернулся в Барселону из Вильярреала перед началом нынешнего сезона. Но пока что хавбеку не удалось добиться регулярного места в основе.

В некоторых СМИ начала появляться информация, что интерес к Суаресу проявляет Наполи.

"У нас не было контактов ни с Наполи, ни с любым другим клубом", — заявил агент игрока Феликс Гранде.

"У Дениса все складывается очень хорошо в Барселоне, у него пятилетний контракт с клубом. Суарес значительно прибавил в последние несколько месяцев. Несмотря на то, что Денис не всегда выходит в основе, он играет довольно часто".

"Конечно, все футболисты желают играть больше, но это его первый полный год в Барселоне и Денис намерен и дальше двигаться в этом направлении. В следующем сезоне он точно будет играть больше".

В нынешней кампании на счету Суареса 22 матча в Ла Лиге (но лишь 10 – в основе), в которых он отметился голом и 2 ассистами.