Испания

Лидер Барселоны Лионель Месси категорически против ухода из команды защитника Хорди Альбы.

Ранее появилось информация, что Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с защитником каталонцев и сборной Испании Хорди Альбой.

В ходе переговорного процесса защитник сообщил, что готов перебраться на Олд Траффорд по окончании текущего сезона.

Теперь Goal.com со ссылкой на испанские источники информирует о том, что трансферу попытается помешать форвард Барселоны Лионель Месси.

Согласно источнику, Лео пытается помешать руководству своего клуба осуществить трансфер. Месси боится, что после ухода Альбы в его команде появятся проблемы на левом фланге обороны, как это случилось с противоположным флангом после ухода Даниэля Алвеса.

Добавим, что ранее Альба заявил, что не чувствует уверенности в главном тренере Барселоны Луисе Энрике.