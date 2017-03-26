Лидер Барселоны Лионель Месси категорически против ухода из команды защитника Хорди Альбы.
Хорди Альба, getty images
26 марта 2017, 17:18
Ранее появилось информация, что Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с защитником каталонцев и сборной Испании Хорди Альбой.
В ходе переговорного процесса защитник сообщил, что готов перебраться на Олд Траффорд по окончании текущего сезона.
Теперь Goal.com со ссылкой на испанские источники информирует о том, что трансферу попытается помешать форвард Барселоны Лионель Месси.
Согласно источнику, Лео пытается помешать руководству своего клуба осуществить трансфер. Месси боится, что после ухода Альбы в его команде появятся проблемы на левом фланге обороны, как это случилось с противоположным флангом после ухода Даниэля Алвеса.
Добавим, что ранее Альба заявил, что не чувствует уверенности в главном тренере Барселоны Луисе Энрике.