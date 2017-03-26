Испания

Арбитр Хесус Хиль Мансано будет обслуживать Эль-Класико 23 апреля.

Матч 33-го тура чемпионата Испании между Реалом и Барселоной рассудит Хесус Хиль Мансано. Об этом сообщает Marca.

Официально о назначении рефери будет объявлено через две недели. Напомним, матч состоится 23 апреля.

В феврале 2017 года Мансано судил скандальный матч Вильярреал – Реал (2:3). Много вопросов у болельщиков вызвал второй гол Галактикос. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку хавбеку "желтых" Бруно Сориано. Игрок сказал, что не играл рукой специально. Президент Вильярреала Фернандо Роиг заявил, что Мансано сознательно помогал Реалу.

