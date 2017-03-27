Испания

Защитник Валенсии Жоау Канселу возглавил список кандидатов на место правого латераля Барселоны.

Сине-гранатовые продолжают поиски защитника на правый фланг. После ухода из команды Дани Алвеша каталонцам так и не удалось отыскать оптимальный вариант на этой позиции. Долгое время адаптироваться в команде не мог приобретенный у Севильи Алеиш Видаль, который в последствии получил серьезную травму и выбыл из строя на длительный срок. Сейчас же эту зону закрывает номинальный полузащитник Серхи Роберто, гораздо лучше действующий в центре, нежели на фланге.

Ранее Барселона собиралась решить проблему с правым защитником путем приобретения игрока Арсенала Эктора Бельерина, однако нежелание Канониров расставаться со своим футболистом и его слишком высокая трансферная стоимость привели к тому, что сине-гранатовые отказались от этой идеи. Теперь их главной целью является португалец Жоау Канселу, защищающий цвета Валенсии, — сообщает Marca.

Относительно трансфера Канселу у Барселоны уже есть определенные наработки, ведь переговоры по нему велись еще во время покупки у Летучих Мышей Андре Гомеша.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 20 млн ерво.

В нынешнем сезоне на счету Жоау 2 результативных передачи в 27 матчах Ла Лиги.