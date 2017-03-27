Испания

По окончании сезона руководство Реала намерено предложить основным защитникам Марсело и Даниэлю Карвахалю новые контракты.

Действующие соглашения Карвахаля и Марсело с Реалом рассчитано до 2020 года.

Как информирует испанское издание AS, руководство бланкос в конце сезона намерено предложить обоим футболистам продлить контракты.

Согласно источнику, и Карвахалю, и Марсело будут предложены соглашения до 2022 года.

Отмечается, что в Реале считают, что Карвахаль и Марсело — лучшие футболисты на своих позициях, так что продления соглашений повлекут за собой увеличение заработной платы.

В текущем сезоне 28-летний Марсело провел за Реал 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

Что касается Карвахаля, то 25-летний игрок сыграл за Сливочных 33 поединка, забил 1 гол и отметился 8 результативными передачами.