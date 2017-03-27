Испания

Защитник Реала Рафаэль Варан рассказал о своих отношениях с нынешним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Варан перешел в Реал в 2011 году во время тренерства Жозе Моуриньо. Под руководством португальца Рафаэль играл 2 сезона.

После ухода Моуриньо СМИ сначала приписывали интерес к Варану со стороны Челси, который возглавил Особенный, а теперь – МЮ.

"У меня были особенные отношения с Жозе Моуриньо. При Карло Анчелотти я играл меньше, но он проделывал потрясающую работу в Реале и это по-настоящему важно", — заявил Варан L'Equipe.

На вопрос о том, может ли Варан перейти в МЮ в ближайшие годы, Рафаэль ответил: "Мне интересно, рассчитывает ли Реал на меня, предоставит ли игровую практику. Президент и тренер сказали, что верят в меня. Так что я закатал рукава и усердно работал до и во время предсезонной подготовки".

В нынешней кампании Варан сыграл 28 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись при этом 4 голами и ассистом.