Испания

Барселона хочет предложить полузащитника Ивана Ракитича в обмен на плеймейкера Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

Поскольку Барселона испытывает определенные проблемы с оборотными средствами, просто приобрести полузащитника Ливерпуля Фелиппе Коутиньо не получится. Поэтому каталонцы, как сообщает Don Balon, готовы предложить в качестве части сделки Ивана Ракитича.

Однако заминка в том, что Красные, если верить Liverpool Echo, если уж расстанутся с Коутиньо, то хотели бы заменить его Хамесом Родригесом. Да только Реал готовит Челси предложение по Эдену Азару, в котором фигурирует колумбийский полузащитник. Такая вот трансферная неразбериха...

Впрочем, возможно Юрген Клопп все-таки согласится рассмотреть кандидатуру Ракитича, если Барса доплатит изрядную сумму.