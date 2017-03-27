Матеу Алемани Фонт стал исполнительным директором ФК Валенсия.
фк валенсия
27 марта 2017, 13:28
Алемани родился в 1963 году. По профессии Матеу юрист.
Ранее Алемани занимал различные важные должности в профессиональных футбольных клубах, в том числе – в Мальорке.
Официальный сайт Валенсии сообщил о назначении Алемани новым исполнительным директором клуба. Сегодня Матеу будет представлен на пресс-конференции в 18:00 по местному времени.
В нынешнем сезоне Валенсия занимает 14-е место в Ла Лиге после 28 сыгранных матчей.