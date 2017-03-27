Испания

Матеу Алемани Фонт стал исполнительным директором ФК Валенсия.

Алемани родился в 1963 году. По профессии Матеу юрист.

Ранее Алемани занимал различные важные должности в профессиональных футбольных клубах, в том числе – в Мальорке.

Официальный сайт Валенсии сообщил о назначении Алемани новым исполнительным директором клуба. Сегодня Матеу будет представлен на пресс-конференции в 18:00 по местному времени.

В нынешнем сезоне Валенсия занимает 14-е место в Ла Лиге после 28 сыгранных матчей.