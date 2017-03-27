Испания

Кристиан Кайдель верит, что апелляция Атлетико по поводу уменьшения срока запрета на трансферы будет удовлетворена Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

В январе 2016 года Атлетико и Реал получили запреты на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон. Причиной стали нарушения при проведении международных трансферов игроков, которым не исполнилось 16 лет.

Оба клуба подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Реалу в декабре уменьшили срок дисквалификации до одного окна – а значит, летом Королевский клуб сможет подписывать новых игроков.

Апелляция Атлетико должна быть рассмотрена 24 апреля. Предполагается, что вердикт может повлиять на будущее в мадридском клубе тренера Диего Симеоне и нападающего Антуана Гризманна.

"Я оптимистично оцениваю наши шансы на положительный вердикт. В этом случае корень проблемы кроется в испанском законодательстве и нормах местной федерации футбола, а не поведении Атлетико с теми футболистами. Испанские законы не применяются правильным образом федерацией футбола. Мы считаем, что нельзя за это винить Атлетико", — заявил юрист.

"То же самое и с Реалом. К примеру, сын Зинедина Зидана долгое время жил в Мадриде, но его случай посчитали незаконным. Обычно правила ФИФА запрещают подписывать иностранных игроков, чтобы защитить этих детей. Но эти правила не берут во внимание случаи, когда дети уже жили в стране по иным причинам".

"В случае с Атлетико названные игроки не были испанцами по национальности, но в большинстве своем родились в Испании. Испанская федерация футбола не разъяснила эти тонкости комиссии ФИФА".

В последнее время СМИ настойчиво прочат переход в Атлетико форварду Лиона Александру Ляказетту, который может заменить в команде Антуана Гризманна или Кевина Гамейро, если те уйдут из клуба.