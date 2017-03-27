В ближайшее трансферное окно полузащитник Фиорентины Йосип Иличич может сменить клубную прописку.
ЙОСИП ИЛИЧИЧ, EPA
27 марта 2017, 14:57
Как информирует итальянская газета La Nazione, в услугах Иличича всерьез заинтересована испанская Севилья.
Согласно источнику, Нервионцы намерены ближайшим летом предложить за 29-летнего словенца 10 миллионов евро.
При этом отмечается, что Фиалки готовы отпустить футболиста за сумму, не меньшую 8 млн евро.
Действующее соглашение Иличича с Фиорентиной рассчитано до лета 2018 года.
В текущем сезоне полузащитник провел за свою команду 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.