Испания

В ближайшее трансферное окно полузащитник Фиорентины Йосип Иличич может сменить клубную прописку.

Как информирует итальянская газета La Nazione, в услугах Иличича всерьез заинтересована испанская Севилья.

Согласно источнику, Нервионцы намерены ближайшим летом предложить за 29-летнего словенца 10 миллионов евро.

При этом отмечается, что Фиалки готовы отпустить футболиста за сумму, не меньшую 8 млн евро.

Действующее соглашение Иличича с Фиорентиной рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за свою команду 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.