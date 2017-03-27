Испания

Главный тренер Реал Сосьедада Эусебио Сакристан не намерен бросать нынешнюю команду ради Барселоны.

Сакристан ранее тренировал вторую команду Барселоны, а также 7 лет защищал цвета каталонского клуба в качестве игрока. В связи с уходом нынешнего наставника "сине-гранатовых" Луиса Энрике, Эусебио называли кандидатом на тренерское кресло каталонцев.

"Я польщен, что меня рассматривают как претендента на пост тренера Барселоны. Но я ни на секунду об этом не задумываюсь", — заявил Сакристан.

"Что, если бы я получил предложение от Барселоны? Будьте уверены, я бы его отклонил. Я уверен в этом на 100%. Не вижу ни малейшей вероятности иного развития событий. Все, что происходит сейчас в моей карьере – благодаря Ла Реалу. После 4 лет работы с молодежной командой Барселоны этот клуб проявил ко мне интерес и дал шанс".

"Барселона не рассматривала мою кандидатуру, когда я был частью клуба. А ведь это мне было бы по душе. Сейчас же я должен быть предан Сосьедаду, который поверил в меня и предоставил великолепную возможность".

"Все, что я хотел, я нашел в Ла Реале. Хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше – сейчас у меня великолепный баланс между личной и профессиональной жизнью, а ведь найти его не так-то легко. Для меня не жизненно важно быть в клубе, который позволит выигрывать трофеи более легко, ведь я уже выиграл их в качестве игрока и помощника тренера. Мне гораздо интереснее добиваться великих свершений с Ла Реалом".

После 28 туров Реал Сосьедад делит 5-6 место с Вильярреалом, уступая 7 пунктов идущему четвертым Атлетико.