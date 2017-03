На данный момент Месси с 25 голами лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Испании. Он на 4 мяча опережает одноклубника Луиса Суареса и на 6 – Криштиану Роналду.

Испанский комментатор Петтер Веланд составил сравнительную таблицу лучших 22 бомбардиров нынешней кампании, которая дала довольно интересные результаты.

Месси является лучшим и по соотношению минут к голам – аргентинец забивает каждые 82 оборота секундной стрелки. 100 минут для этого требуется Суаресу и 101 – Роналду.

Обычно Криштиану Роналду склонны критиковать за то, что он "забивает только слабым командам", но в поединках против команд, которые входят в первую семерку чемпионата португалец забил 6 голов. Это лучший показатель в Ла Лиге. 5 голов на счету Месси, по 4 – у форварда Реала Карима Бензема и его коллеги из Депортиво Флорина Андоне.

Чаще всех головой забивает Серхио Рамос – 6 раз. По 5 раз таким образом забивали Роналду и Вилиан Хосе (Реал Сосьедад).

Все свои 7 голов Серхио Рамос забил после стандартов. Капитан Реала также делит первенство с нападающим хихонского Спортинга Дуйе Чопом по количеству касаний, требуемых для гола. Обоим игрокам достаточно лишь раз прикоснуться к мячу, чтобы отправить его в сетку. У Виллиана Хосе этот показатель равен 1,11, у Бензема – 1,13. Что касается Криштиану Роналду, то он тратит 1,47 касаний в среднем, а вот Лионель Месси – 2,6.

