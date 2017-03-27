Испания

Наставник Лас Пальмаса Кике Сетьен по окончании сезона может покинуть клуб.

Лас Пальмас достиг серьезного прогресса под руководством Кике Сетьена. Руководство хотело предложить специалисту новый контракт, однако Сетьен не намерен оставаться на посту тренера Лас-Пальмаса.

Клуб уже приступил к поиску нового тренера на следующий сезон и приметил себе несколько кандидатур. Лас Пальмас рассматривает Микаэля Лаудрупа (Аль-Райян), Франка Райкаарда (без клуба), Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) и Херардо Мартино (Атланта Юнайтед). Ожидается, что с тренерами проведут переговоры, а к работе новый специалист приступит в летнее межсезонье.

Стоит отметить, что после 28 туров Лас Пальмас набрал 35 очков и занимает 12 место в Примере.

Напомним, что ранее Лас-Пальмас рассматривал кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера.