Наставник Лас Пальмаса Кике Сетьен по окончании сезона может покинуть клуб.
Райкаард может возглавить Лас Пальмас, Getty Images
27 марта 2017, 17:24
Лас Пальмас достиг серьезного прогресса под руководством Кике Сетьена. Руководство хотело предложить специалисту новый контракт, однако Сетьен не намерен оставаться на посту тренера Лас-Пальмаса.
Клуб уже приступил к поиску нового тренера на следующий сезон и приметил себе несколько кандидатур. Лас Пальмас рассматривает Микаэля Лаудрупа (Аль-Райян), Франка Райкаарда (без клуба), Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) и Херардо Мартино (Атланта Юнайтед). Ожидается, что с тренерами проведут переговоры, а к работе новый специалист приступит в летнее межсезонье.
Стоит отметить, что после 28 туров Лас Пальмас набрал 35 очков и занимает 12 место в Примере.
Напомним, что ранее Лас-Пальмас рассматривал кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера.