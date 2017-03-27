Испания

Руководство Реала может купить в межсезонье форварда Ювентуса Пауло Дибалу.

Реал готов побить мировой трансферный рекорд (прим. трансфер Погба в МЮ — 100 млн евро), чтобы заманить звезду Ювентуса Пауло Дибалу. Об этом сообщает Diario Gol.

Издание утверждает, что Королевский клуб очень заинтересован в аргентинском нападающем и предложит любую цену, чтобы купить его. Сообщается, что Реал предложит Наполи 80 млн евро и еще 45 млн евро в виде различных бонусов. Общая стоимость составит около 125 млн евро, что может стать новым мировым трансферным рекордом.

В текущем сезоне Дибала сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.