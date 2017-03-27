Испания

17-летний плеймейкер Палмейраса Аланзиньо стал объектом интереса скаутов мадридского Реала.

Реал Мадрид обратил свое внимание на 17-летнего игрока Палмейраса Алана Соузу Гимараеша, более известного, как Аланзиньо.

Контракт молодого игрока с Палмейрасом предусматривает сумму отступных в 50 миллионов евро, но пока речь не идет о сумме подобного размера.

Игрок привлек внимание во время клубного чемпионата мира U-17, где молодежка Палмейраса играла против сверстников из Реала.

Аланзиньо связан контрактом с Палмейрасом до 2019 года и уже заявлен на грядущий розыгрыш Копа Либертадорес. Также игрок является лидером сборной Бразилии U-17.