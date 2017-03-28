Капитан Реала Серхио Рамос заявил, что его команда с удовольствием примет нападающего Монако Килиана Мбаппе.
Килиан Мбаппе, Getty Images
28 марта 2017, 07:20
Благодаря своей великолепной форме и результативной игре Мбаппе является одним из самых желаемых усилений для многих топ-команд. Интересе к футболисту проявляют Реал, Барселона и Красные дьяволы и другие команды.
Капитан "сливочных" Рамос заявил, что его команда с удовольствием примет 18-летнего форварда у себя в команде.
"Я не призываю президента команды Флорентино Переса советоваться со мной насчет трансферной политики, но для лучших футболистов двери Реала всегда открыты", — сказал Серхио.
"Если Мбаппе перейдет в Мадрид, мы примем его с любовью. Мы всегда поступаем так с новыми игроками".
В текущем сезоне за Монегасков Килиан провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 11 голевых передач.
Отметим, что ранее появлялась информация о том, что Монако не продаст своего молодого таланта дешевле 150 миллионов евро.