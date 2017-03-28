Испания

В ближайшее трансферное окно форвард Лиона Александр Ляказетт может перебраться в мадридский Атлетико.

Как информирует авторитетное французское издание France Football, спортивный директор Матрасников Андреа Берта уже связывался с представителями Лиона для обсуждения потенциального перехода Ляказетта.

При этом издание отмечает, что сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро.

Кроме того, источник настаивает на том, что в ходе переговоров французы обозначили свою заинтересованность в услугах двух братьев, выступающих за Матрасников. Речь идет о двух молодых французах — Тео и Лукасе Эрнандесах. Оба игрока могут стать частью этой сделки.

Действующее соглашение Ляказетта с Ткачами рассчитано до лета 2019 года, а ранее нападающий неоднократно заявлял о своем желании покинуть нынешний клуб. В текущем сезоне Александр провел за свою команду 35 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что потенциальному переходу Ляказетта в стан Атлетико может помешать трансферный запрет ФИФА, согласно которому команде Диего Симеоне запрещено регистрировать новых футболистов до 2018 года.

Интересно, что ранее юрист Атлетико Кристиан Кайдель выразил уверенность в том, что Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворит апелляцию клуба и ему будет разрешено подписывать игроков будущим летом.