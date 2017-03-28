Испания

​Барселона заинтересована в подписании полузащитника Монако Тома Лемара.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Лемару со стороны Челси, Ливерпуля, Атлетико и Баварии.

Сейчас, по информации L'Equipe, в приглашении полузащитника заинтересована и Барселона.

Тренеры Блаугранас, которые следят за французом с прошлого года, были впечатлены тем, как Лемар прогрессировал. В связи с этим руководство "сине-гранатовых" готово начать вести переговоры по трансферу Тома после завершения этого сезона.

Источник сообщает, что Барса готова заплатить за футболиста около 30 миллионов евро.

Отметим, что Лемар перешел в Монако в 2015 году из Кана. Монегаски заплатили за хавбека 4 млн евро.

В текущем сезоне за Монако 21-летний француз сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.