Испания

Полузащитник Милана Сусо попал в сферу интересов Атлетико.

Испанец перешел в Милан из Ливерпуля в январе 2015 года, однако сразу в команде Сусо закрепиться не сумел и через год был отправлен в аренду на полгода в Дженоа.

Но после своего возвращения в стан Россо-нери плеймейкер стал ключевым игроком с структуре игры Милана, чем вызвал интерес со стороны нескольких европейских топ-команд.

Как сообщает Todomercadoweb, в подписании Сусо заинтересован Атлетико. Матрасники внимательно следят за его прогрессом с целью потенциального привлечения в столицу Испании.

Интерес к Сусо также проявляет Тоттенхэм.

В этом сезоне за Милан 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.