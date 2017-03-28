Полузащитник Милана Сусо попал в сферу интересов Атлетико.
Сусо, Getty Images
28 марта 2017, 14:02
Испанец перешел в Милан из Ливерпуля в январе 2015 года, однако сразу в команде Сусо закрепиться не сумел и через год был отправлен в аренду на полгода в Дженоа.
Но после своего возвращения в стан Россо-нери плеймейкер стал ключевым игроком с структуре игры Милана, чем вызвал интерес со стороны нескольких европейских топ-команд.
Как сообщает Todomercadoweb, в подписании Сусо заинтересован Атлетико. Матрасники внимательно следят за его прогрессом с целью потенциального привлечения в столицу Испании.
Интерес к Сусо также проявляет Тоттенхэм.
В этом сезоне за Милан 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.