Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос отметил качества лидера Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна.
Серхио Рамос отметил Гризманна, Getty Images
28 марта 2017, 20:12
Серхио Рамос с большим уважением относится к лидеру мадридского Атлетико Антуану Гризманну и признался, что не хотел бы ухода французского нападающего в другой чемпионат.
"Гризманн — великий игрок, который является украшением нашей лиги. Я всегда желал ему самого лучшего, пускай он и играл против меня", — признался Рамос.
"Сейчас нам предстоит игра против Франции, а потом мадридское дерби, где я ему, конечно, не буду желать удачи", — сказал защитник Реала.
"Но он хороший парень и хороший пример профессионализма. Как игрок, он очень хорош", — заключил Рамос.
Встреча Реала и Атлетико в рамках чемпионата Испании состоится 8 апреля.