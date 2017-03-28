Испания

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос отметил качества лидера Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна.

Серхио Рамос с большим уважением относится к лидеру мадридского Атлетико Антуану Гризманну и признался, что не хотел бы ухода французского нападающего в другой чемпионат.

"Гризманн — великий игрок, который является украшением нашей лиги. Я всегда желал ему самого лучшего, пускай он и играл против меня", — признался Рамос.

"Сейчас нам предстоит игра против Франции, а потом мадридское дерби, где я ему, конечно, не буду желать удачи", — сказал защитник Реала.

"Но он хороший парень и хороший пример профессионализма. Как игрок, он очень хорош", — заключил Рамос.

Встреча Реала и Атлетико в рамках чемпионата Испании состоится 8 апреля.