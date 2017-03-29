Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ратует за современные технологии, президенту федерации футбола Испании Анхелю Марии Вильяру больше по душе человеческий фактор.
GETTY IMAGES
29 марта 2017, 10:59
Система "Видеоассистент рефери", которая позволяет арбитру проверить правильность решения своей бригады, распространяется все шире в футбольном мире. Однако не все готовы принять современные технологии.
В недавнем товарищеском матче Франция — Испания судьи дважды обращались к видеоповторам, что привело к отмене гола француза Антуана Гризманна и утверждению мяча, забитого испанцем Жераром Деулофеу. Испанцы, которые благодаря этому одержали победу, в восторге от новой системы, но есть и ее противники.
И этот вопрос может стать очередным камнем преткновения в непростых отношениях между президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и президентом федерации футбола Испании Анхелем Марией Вильяром.
"Мы уже давно исследуем возможности новой системы и готовы ее использовать во время матчей чемпионата Испании, — сказал Тебас. — Однако загвоздка в том, что Анхель Мария Вильяр, похоже, считает это игрушкой, и дает добро на применение системы видеопомощи арбитрам только в товарищеских поединках".