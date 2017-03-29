Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ратует за современные технологии, президенту федерации футбола Испании Анхелю Марии Вильяру больше по душе человеческий фактор.

Система "Видеоассистент рефери", которая позволяет арбитру проверить правильность решения своей бригады, распространяется все шире в футбольном мире. Однако не все готовы принять современные технологии.

В недавнем товарищеском матче Франция — Испания судьи дважды обращались к видеоповторам, что привело к отмене гола француза Антуана Гризманна и утверждению мяча, забитого испанцем Жераром Деулофеу. Испанцы, которые благодаря этому одержали победу, в восторге от новой системы, но есть и ее противники.

И этот вопрос может стать очередным камнем преткновения в непростых отношениях между президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и президентом федерации футбола Испании Анхелем Марией Вильяром.

"Мы уже давно исследуем возможности новой системы и готовы ее использовать во время матчей чемпионата Испании, — сказал Тебас. — Однако загвоздка в том, что Анхель Мария Вильяр, похоже, считает это игрушкой, и дает добро на применение системы видеопомощи арбитрам только в товарищеских поединках".