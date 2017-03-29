Испания

Защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау прокомментировал осутствие игровой практики.

Португальский защитник Галактикос заявил, что может покинуть мадридцев в следующем сезоне.

"Я полностью востановился после травмы и уже две недели тренируюсь. Я рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", — цитирует Коэнтрау Marca.

"У меня контракт с Реалом до 2019 года, и если они рассчитывают на меня, то это хорошо. Если же нет, то продолжу идти своим путем. Согласен, что я не в тех кондициях, чтобы играть за Реала. Мы все должны признавать свои проблемы".

В текущем сезоне Коэнтрау сыграл за Реал всего в одном матче. Некоторое время он не мог играть из-за травмы бедра.