Защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау прокомментировал осутствие игровой практики.
Фабиу Коэнтрау, Getty Images
29 марта 2017, 12:30
Португальский защитник Галактикос заявил, что может покинуть мадридцев в следующем сезоне.
"Я полностью востановился после травмы и уже две недели тренируюсь. Я рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры", — цитирует Коэнтрау Marca.
"У меня контракт с Реалом до 2019 года, и если они рассчитывают на меня, то это хорошо. Если же нет, то продолжу идти своим путем. Согласен, что я не в тех кондициях, чтобы играть за Реала. Мы все должны признавать свои проблемы".
В текущем сезоне Коэнтрау сыграл за Реал всего в одном матче. Некоторое время он не мог играть из-за травмы бедра.