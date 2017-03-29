Испания

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может летом оказаться в Реале.

Маркус Рашфорд не зря не торопился подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед. Возможно, скоро ему придется вести переговоры о деталях соглашения с Реалом.

Как сообщает Diario Gol, форвард Манчестер Юнайтед попал в шорт-лист желаемых приобретений, который тренер Реала Зинедин Зидан представил руководству Бланкос.

Интересно, что в списке из 9 футболистов, за единственным исключением, сплошь юнцы: Мбаппе (Монако, 18 лет), Рашфорд (МЮ, 19), Дольберг (Аякс, 19), Усман Дембеле (Боруссия Д, 19), Мусса Дембеле (Селтик, 20), Тимо Вернер (Лейпциг, 21), Андре Силва (Порту, 21), Белотти (Торино, 23) и Обамеянг (Боруссия Д, 27).