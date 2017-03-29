Испания

Атакующий полузащитник Барселоны Арда Туран пропустит поединки против Севильи в чемпионате и Ювентуса в Лиге чемпионов.

Травма, которую получил Арда Туран в расположении сборной Турции, оказалась более серьезной, чем показалось на первый взгляд. Поэтому одним поединком против Гранады 2 апреля его простой не ограничится.

Как полагают врачи Барселоны, капитан сборной Турции пропустит не менее шести матчей, в том числе сверхважные поединки против Севильи в чемпионате Испании и встречи с Ювентусом в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый выездной — точно, ответный — под вопросом).

А вот к Класико против Реала на Сантьяго Бернабеу 23 апреля врачи обещают вернуть Арду Турана в распоряжение Луиса Энрике.