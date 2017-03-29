Испания

Реал не будет судиться с защитником Барселоны Жераром Пике из-за его компрометирующих высказываний в адрес руководства Королевского клуба.

После товарищеского поединка между Испанией и Францией (2:0), в котором Пике принимал участие бок-о-бок с игроками мадридского Реала, защитник сине-гранатовых позволил себе очередное скандальное интервью.

По мнению Жерара, уголовные дела о неуплате налогов, которые были открыты против его одноклубников Лионеля Месси и Неймара – ничто иное, как дело рук руководства Мадрида.

"Я ничего не имею против игроков Реала, но есть другие вещи, связанные с этим клубом, которые мне не нравятся. Мне неприятно видеть человека, который приложил руку к обвинениям Месси и Немара, сидящего в вип-ложе стадиона Сантиаго Бернабеу", — сказал Пике.

"В Мадриде всегда было так: дела против Месси и Неймара, и ничего против Криштиану Роналду… Все как всегда", — сказал Пике в разговоре с AS.

После данного интервью журналист газеты Marca Хосе Феликс Диас сообщил, что Реал собирается подать в суд на Пике за ложные обвинения.

Теперь же в газете AS появилось официальное заявление Реала, в котором говорится о том, что клуб не будет судиться с защитником Барселоны, а ответит ему в предстоящем Эль Класико.

"Свое слово мы скажем игрой на поле" – высказались представители Королевского клуба.

Поединок между Барселоной и Реалом состоится в рамках чемпионата Испании 23 апреля.