Испания

Президент Федерации футбола Испании Хавьер Тебас не оставил без внимания слова защитника Барселоны Жерара Пике в адрес мадридского Реала.

Жерар Пике позволил себе высказать определенные колкости в адрес мадридского Реала, намекая на подкуп клубом арбитров и даже испанских прокуроров.

Реал впоследствии выступил с заявлением, в котором обозначил свою позицию. Бланкос решили не подавать на игрока в суд.

Многие экс-футболисты и люди, имеющие отношение к футболу, раскритиковали Жерара из-за его слов. Не поддержал игрока и президент ФФИ Хавьер Тебас.

"Я считаю, что Пике совершил ошибку. Но насколько серьезную сказать не могу", — сказал Тебас