Владелец бразильской компании DIS Делсир Сонда считает, что каждый, кто надевает футболку с именем Неймара, поддерживает коррупцию, в которой его компания обвиняет игрока Барселоны.
Неймар, Getty Images
29 марта 2017, 23:33
DIS, который приобрел 40% прав на игрока в 2009 году, обвиняет Неймара, его отца, экс-президента Барселоны Сандро Роселя и саму Барселону в сокрытии реальной стоимости трансфера.
"Носить футболку Неймара — значит поддерживать коррупцию. Он не может быть примером для подражания для наших детей", — заявил Сонда.
"Мы не можем мириться с коррупцией. Нужно показывать нашим детям хороший пример".
"Я был предан Неймаром, его отцом и его матерью. Это случай мошенничества, который был организован Неймаром, его родителями и Барселоной через фальшивые контракты".
"Неймар лгал и продолжает лгать", — подытожил Сонда.
Напомним, что Неймар, Барселона и Сантос предстанут перед судом.