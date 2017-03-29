Испания

Владелец бразильской компании DIS Делсир Сонда считает, что каждый, кто надевает футболку с именем Неймара, поддерживает коррупцию, в которой его компания обвиняет игрока Барселоны.

DIS, который приобрел 40% прав на игрока в 2009 году, обвиняет Неймара, его отца, экс-президента Барселоны Сандро Роселя и саму Барселону в сокрытии реальной стоимости трансфера.

"Носить футболку Неймара — значит поддерживать коррупцию. Он не может быть примером для подражания для наших детей", — заявил Сонда.

"Мы не можем мириться с коррупцией. Нужно показывать нашим детям хороший пример".

"Я был предан Неймаром, его отцом и его матерью. Это случай мошенничества, который был организован Неймаром, его родителями и Барселоной через фальшивые контракты".

"Неймар лгал и продолжает лгать", — подытожил Сонда.

Напомним, что Неймар, Барселона и Сантос предстанут перед судом.