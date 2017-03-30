Испания

Наставник Сельты Эдуардо Бериццо является кандидатом на пост главного тренера Вильярреала.

Будущее Франа Эскрибы в Вильярреале остается неизвестным, ведь контракт тренера с клубом истекает в конце текущего сезона, а руководство Желтой Субмарины до сих пор не предложило 51-летнему специалисту новое соглашение.

Похожая ситуация и с главным тренером Сельты Эдуардо Бериццо — его контракт также истекает в конце сезона, однако главное отличие в том, что 47-летний аргентинец уже получил предложение о продлении соглашения.

Как информирует Marca, Вильярреал пытается вмешаться в переговоры Сельты и Бериццо и старается убедить тренера не продлевать контракт и перебраться в стан Желтой Субмарины. Отмечается, что руководство Вильяррела обещает Бериццо платить два миллиона евро за сезон.

Также издание пишет, что Бериццо ранее был готов продлить контракт с Сельтой при двух условиях.

Первое — обещание руководства клуба, что Кельты смогут оставаться конкурентоспособной командой, а ресурсы клуба помогут команде бороться на нескольких фронтах. А второе — повышение заработной платы для Бериццо и его тренерского штаба.