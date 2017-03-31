Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей двадцать девятого тура испанской Ла Лиги.

Испанская Примера возвращается после паузы на международные матчи. За это время в местном футболе случилось несколько скандалов, однако отдельного внимания заслуживает пикантное интервью защитника Барселоны Жерара Пике.

По всей видимости, Жерару надоело отшучиваться в Твиттере, и он решил перейти к активному наступлению. Уже понятно, что речь идет о высказываниях игрока сборной Испании в адрес мадридского Реала. Прав он или нет судить вам, а мы попытаемся обрисовать ситуацию в нескольких предложениях.

Пике в своем интервью прозрачно намекнул на заказной характер дел прокуратуры Испании в отношении Неймара и Месси, которых обвиняли в уклонении от уплаты налогов, затем игрок обвинил Королевский клуб в нечестном выигрыше Лиги чемпионов, а также заявил, что никогда не стал бы работать в Реале, поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.

После этого представители Барселоны встали на сторону своего игрока (а могло быть иначе?), отмечая, что Пике не сказал ни слова лжи, а Реал, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором было отмечено, что Пике получит ответ на свои слова в ближайшем Эль Класико.

Вполне возможно, что в обвинениях игрока Барселоны и есть доля правды, однако не совсем понятно, с какой целью Пике выступает с подобными заявлениями. Отношения между Реалом и Барселоной и так, мягко говоря, далеки до идеала, а подобные интервью только подливают масла в огонь. Слова Пике еще долго будут обсуждаться, но а мы перейдем непосредственно к футболу.

В 29-м туре Ла Лиги очень сложно выделить центральный поединок, ведь все лидеры в этом туре сразятся с командами намного слабее по уровню. Главный вопрос тура — смогут ли команды из нижней части таблицы удивить своих более именитых соперников или же лидеры на классе справятся со своими оппонентами?

Расписание тура:

Гранада — Барселона

Воскресенье, 21:45, Гранада, Нуэво Лос Карменес. Арбитр встречи — Хайме Латре.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

С этим матчем все предельно понятно. Барселона наверняка возьмет свое, даже несмотря на отсутствие лидера команды Лионеля Месси. Аргентинец пропустит предстоящий поединок из-за перебора желтых карточек, однако может это и к лучшему, ведь сейчас голова Лионеля забита совершенно другим. Несколько дней назад Месси получил четырехматчевый бан от ФИФА за якобы оскорбление линейного арбитра.

По этому поводу в поддержку Месси не высказался только ленивый, а сам Лео отправил в ФИФА письмо с разъяснением своих слов. По версии Лионеля, он говорил ругательства не в адрес арбитра, а "в воздух", однако факт остается фактом. Сейчас аргентинская Федерация футбола пытается добиться смягчения наказания для своего лидера, что кажется вполне реальным. Из этого всего можно сделать небольшой вывод — возможно небольшая передышка именно то, что сейчас и нужно Месси.

Видится, что и без него Барселона не испытает проблем в матче с Гранадой, однако в пользу хозяев говорит тот факт, что большая часть основных футболистов блаугранас только недавно вернулась из расположения своих сборной и наверняка футболисты не успели полностью восстановиться.

Ориентировочные составы:

Гранада: Очоа — Ингасон, Соньер, Да Силва — Фулькье, Вакасо, Уче, Ортега — Куэнка, Рамос, Перейра

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Умтити, Матье, Альба — Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш — Рафинья, Л. Суарес, Неймар

Не сыграют: Карсела-Гонсалес — Видаль, Туран

Дисквалифицирован: Месси (Барселона)

Под вопросом: Адриан Рамос (Гранада)

Интересные факты:

- В последних 8 домашних матчах Барселоны было забито как минимум три гола.

- Сине-гранатовые побеждали в последних 7 из 8 матчей в Ла Лиге.

- В 7 из 8 последних матчах Барселона забивала как минимум 2 гола.

прогноз 0:2

Малага — Атлетико М

Суббота, 21:45, Малага, Ла-Росаледа. Арбитр встречи — Трухильо Суарес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

У Атлетико сейчас все просто замечательно. Команда набрала отличную форму и в прошлом туре вполне ожидаемо без особых проблем разобралась с Севильей, которая пока что идет выше Матрасников в турнирной таблице. Однако учитывая нынешние проблемы Нервионцев, а также форму команды из Мадрида, кажется, что уже буквально через несколько туров подопечные Симеоне сместят Севилью с третьего места.

Конечно, хотелось бы чтобы Севилья в итоге боролась за чемпионство, что предрекали команде буквально месяц назад, однако будем откровенны — за первое место в этом сезоне (как и в большинстве других) будут бороться две команды.

Матрасники в этом туре отправятся в Малагу, где сыграют с местной командой. Если оценивать футбол, демонстрируемый Анчоусами в последних турах, то можно смело и не особо задумываясь утверждать, что Малага на данный момент показывает чуть ли не худший футбол по сравнению с другими командами. В защите вроде бы все не так плохо, однако индивидуальные ошибки раз за разом вынуждают голкипера команды Карлоса Камени капитулировать.

Атака выглядит хуже некуда, и это наверное потому, что в команде банально нет лидера, который в нужный момент может повести за собой. Возможно, что во время международного перерыва новоиспеченный наставник Анчоусов Мичел сделал правильные выводы и провел определенную работу с футболистами, однако в то, что Малаге окажется по силам зацепиться хотя бы за одно очко в матче с Атлетико практически не верится.

Ориентировочные составы:

Малага: Камени — Росалес, Луис Эрнандес, Льоренте, Хуанкар — Хосе Родригес, Камачо — Кеко, Форналс, Кастро — Рамирес

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Ф. Луис — Сауль, Коке, Габи, Гайтан — Гамейро, Гризманн

Не сыграют: Кузманович, Коне — Аугусто Фернандес, Тьяго, Врсалько

Дисквалифицированы: Шарлес — Карраско

Под вопросом: Сандро Рамирес, Ресио, Эн Незири — Гайтан

Интересные факты:

- Малага не побеждала в 14 из последних 15 матчей Примеры.

- В последних трех домашних матчах Малаги было забито как минимум 3 гола.

- Атлетико не проигрывал Малаге в последних 10 из 11 матчей во всех турнирах.

прогноз 0:2

Реал — Алавес

Воскресенье, 17:15, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Санчес Мартинес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Сливочным немного потрепали нервы слова Пике, однако вряд ли подобные интервью могут вызывать другие чувства, кроме банальной злости. В этом туре бланкос на своем стадионе примут Алавес, который в последних семи турах уступил лишь раз. Понятно, что Реал является безоговорочным фаворитом поединка, однако нынешний Алавес способен преподносить сюрпризы.

Несмотря на все эти разговоры, Реал сейчас должен побеждать в каждом матче и только тогда команда может добиться долгожданного чемпионства. Впереди у Реала крайне сложный период, включающий в себя важнейшие матчи в Примере и Лиге чемпионов. Возможно, именно этот отрезок сезона окончательно даст ответ на вопрос, настолько ли хорош у руля команды Зинедин Зидан или же француз просто-напросто оказался в нужном месте и в нужное время?

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Модрич, Кроос, Иско — Бэйл, Бензема, Роналду

Алавес: Пачеко — Фемения, Феддал, Лагуардия, Тео Эрнандес — Ману Гарсия, Крстичич — Токеро, Камараса, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Не сыграет: Собрино, Льоренте (оба — Алавес)

Дисквалифицирован: Каземиро (Реал)

Под вопросом: Вигарай (Алавес)

Интересные факты:

- Из последних 38 матчей в Ла Лиге Реал побеждал в 31.

- В последних 10 домашних матчах Реал забивал минимум дважды.

- В 9 из последних 10 матчах Ла Лиги на Сантьяго Бернабеу было забито более двух голов.

прогноз 5:1

Севилья — Спортинг Х

Воскресенье, 13:00, Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Арбитр встречи — Виканди Гарридо.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В итогах 28-го тура мы размышляли над тем, что же может помочь Севилье выбраться из столь глубокого кризиса. Команда вылетела из Лиги чемпионов от 15-й команды Англии, не смогла обыграть скромные Алавес и Леганес, проиграла прямому конкуренту в борьбе за третье место, и этот список в будущем может только продолжиться. Для частичного решения проблем мы предлагали два решения — это продления контрактов с одними из главных людей клуба. Речь идет о спортивном директоре Рамоне Мончи, а также главном тренере команды Хорхе Сампаоли.

А что мы имеем теперь? С тех пор ситуация только ухудшилась, ведь Севилья уже успела отрапортовать об уходе Мончи, а вдобавок к этому функционер пытается забрать с собой в Италию (Мончи наверняка будет работать в Роме) перспективного защитника Клемана Ленгле. Если все будет продолжатся в подобном ключе, то нет сомнений, что и Сампаоли надолго в Севилье не задержится. И что же в итоге? Сказка андалусийцев продлится всего пару месяцев? Весьма печальный исход, но хочется верить в лучшее.

В воскресенье Нервионцы на Рамон Санчес Писхуан примут хихонский Спортинг. Кросно-белым в прошлом туре удалось выиграть "матч за 6 очков" у Гранада, так что команда находится в прекрасном настроении. Другое дело, что теперь Спортингу будет противостоять Севилья, игроки которой сейчас злы сами на себя, а в этом случае хихонцы просто-напросто могут попасть под горячую руку.

Ориентировочные составы:

Севилья: Рико — Кариссу, Пареха, Ленгле — Мариано, Нзонзи, Насри, Сарабия — Корреа, Йеддер, Витоло

Спортинг Х: Куэльяр — Лильо, Бабен, Аморебьета, Канелья — Альварес, Весга, Касес — Кармона, Траоре, Бурги

Не сыграют: Тремулинас, Крон-Дели, Рами, Йоветич, Меркадо (все — Севилья)

Дисквалифицированы: Дуглас, Мере (оба — Спортинг)

Под вопросом: Вигера, Мой Гомес (оба — Спортинг)

Интересные факты:

- Спортингу не удается победить в 20 из последних 21 выездных матчей в Ла Лиге.

- В последних четырех домашних матчах Севильи было забито менее трех голов.

- Севилья не проигрывает в последних семи матчах на своем стадионе.

прогноз 3:1

Вильярреал — Эйбар

Суббота, 14:00, Вильярреал, Эль-Мадригал. Арбитр встречи — Окон Арраис.

Вильярреал в прошлом туре по делу проиграл Лас Пальмасу, потеряв тем самым драгоценных очки. Однако, Желтой Субмарине повезло и преследователи команды (Реал С и Атлетик Б) тоже проиграли.Все равно Вильярреалу есть о чем жалеть, ведь команда могла оторваться от коллективов, которые дышат в спину, а также продолжить гонку за четвертым Атлетико.

Однако шанс был упущен и теперь отставание от Матрасников составляет уже 7 очков. Наверное, подопечным Франа Эскрибы нужно сосредоточиться на сохранении пятой строчки и перестать мечтать о Лиге чемпионов, ведь в противном случае можно лишиться всего.

В этом туре Вильярреал в родных стенах сразится с крепким Эйбаром, и именно этот поединок является одним из самых интересных в контексте важности встречи для обеих команд. Об амбициях Вильярреала мы уже упомянули, а вот Эйбар в этом сезоне выходит мотивированным на абсолютно каждый поединок. Другое дело, что зачастую Оружейникам просто не везет или же банально не хватает опыта, однако то, что нынешний Эйбар — одна из самых неуступчивых команд чемпионата Испании можно говорить смело.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Фернандес — Марио, Гонсалес, Мусаккьо, Коста — Кастильехо, Тригейрос, Бруно Сориано, Роберто Сориано — Сольдадо, Бакамбу

Эйбар: Родригес — Капа, Рамис, Лежен, Арбилья — Леон, Эскаланте, Гарсия, Пенья — Гарсия, Энрич

Не сыграют: Асенхо, Черышев — Нано

Дисквалифицирован: Виктор Руис (Вильярреал)

Под вопросом: Фран Рико (Эйбар)

Интересный факт:

- В 10 из 12 последних матчах Вильярреала было забито менее 3 голов.

прогноз 2:1

Валенсия — Депортиво

19:30, Валенсия, Месталья. Арбитр встречи — Де Бургос Бенгоэчеа.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Летучие Мыши продолжают играть спустя рукава. На остаток сезона перед командой не может стоять никакой цели, кроме как подготовить почву для следующего сезона, ведь текущий чемпионат уже не спасти. Валенсии наверняка даже не удастся взобраться в первую десятку, так что сейчас команде стоит задумать лишь о том, как бы не опуститься еще ниже.

Что касается Депортиво, то ситуация с этой командой кардинально не отличается от ситуации с Валенсией. Наверняка галисийцам хватит ресурсов, чтобы не вылететь в Сегунду по итогам сезона, а о большем команда на данный момент и не мечтает. Предположим, что команды с первых минут будут играть в открытый футбол и наверняка обменяются голами.

Ориентировочные составы:

Валенсия: Алвес — Монтойя, Абденнур, Гарай, Гайя — Солер, Энцо Перес, Парехо — Эль Хаддади, Дзадза, Орельяна

Депортиво: Люкс — Хуанфран, Сидней, Альбентоса, Наварро — Хиль, дос Сантос, Бергантиньос, Фажр — Андоне, Хоселу

Не сыграют: Морено, Нани — Москера

Дисквалифицированы: Мангала — Луизиньо

Под вопросом: Какута (Депортиво)

Интересные факты:

- Валенсия и Депортиво в последних трех матчах во всех турнирах сыграли вничью.

- В последних четырех матчах Валенсии и Депортиво забивали меньше трех голов.

прогноз 1:1

Эспаньол — Бетис

Пятница, 21:45, Барселона, Корнелья-Эль Прат. Арбитр встречи — Гонсалес Гонсалес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Эспаньол в родных стенах традиционно показывает хороший футбол, практически во всех матчах действуя первым номером. Нет сомнений, что поединок против Бетиса исключением не станет. Гости наверняка будут рады заработать хотя бы очко на Корнелья-Эль Прат, однако учитывая силу Эспаньола в родных стенах, кажется, что победа все-таки останется за хозяевами.

Ориентировочные составы:

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Х. Рейес, Давид Лопес, Мартин — Хурадо, Диоп, Санчес, Пьятти — Диего Рейес, Морено

Бетис: Адан — Манди, Песселья, Тошка — Наварро, Себальос, Пардо, Брашанац, Дурмиси — Кастро, Санабрия

Дисквалифицирован: Рока (Эспаньол)

Под вопросом: Баптистао, Наварро — Манди

Интересные факты:

- В последних пяти матчах Эспаньола в Примере было забито как минимум три гола.

- Эспаньол не знает горечи поражений в последних 10 из 11 домашних матчей в чемпионате.

прогноз 2:0

Осасуна — Атлетик Б

Суббота, 17:15, Памплона, Рейно-де-Наварра. Арбитр встречи — Мунуэра Монтеро.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Осасуна продолжает свои мучения. Откровенно говоря, глядя на игру памплонцев не возникает ничего, кроме жалости и сочувствия. Команда уже давно смирилась с вылетом из высшего испанского дивизиона и просто, как говорится, "отбывает номер".

На этот раз рохильос в родных стенах примут Атлетик Бильбао, который приедет в Памплону только за победой. Любой другой результат для гостей будет расценен как провал, ведь баски продолжают бороться за еврокубки, а победа над такой командой, какой является нынешняя Осасуна, воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Ориентировочные составы:

Осасуна: Сиригу — Ойер, Вуядинович, Гарсия — Бунюэль, Каюсич, Лоэ, де лас Куэвас, Клерк — Кодро, С. Лион

Атлетик Б: Кепа — Де Маркос, Ляпорт, Йерай, Баленсиага — Беньят, Сан Хосе — Виллиамс, Рауль Гарсия, Лекуэ — Адурис

Не сыграют: Х. Фланьо, Дигар, М. Фланьо, Тано, Х. Ромеро, Р. Торрес (все — Осасуна)

Под вопросом: Йерай (Атлетик Б)

Интересные факты:

- Осасуна не может победить на протяжении последних 20 матчей в чемпионате.

- В последних 7 из 8 матчей Осасуна пропускала минимум дважды.

- В последних 5 из 6 выездных матчей Атлетика было забито не более двух голов.

прогноз 1:3

Реал С — Леганес



Суббота, 19:30, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр встречи — Марио Мелеро Лопес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Сосьедад в последних двух турах потерпел поражения, что несомненно повлияло на психологический настрой футболистов. Уверенно об этом можно говорить еще и потому, что бело-голубые проиграли принципиальному сопернику — Атлетику из Бильбао, а также потерпели обидное поражение от Алавеса.

Благо, что сейчас календарь преподнес Реалу в сопернику скромный Леганес, матч с которым идеально подходит для реабилитации перед болельщиками и возвращения былой уверенности. Также гладко получится в итоге на футбольном поле или же все-таки даже нынешний Леганес сможет преподнести Сосьедаду сюрприз?

Ориентировочные составы:

Реал С: Рулли — Ордиосола, Р. Навас, Иньиго Мартинес, Берчиче — Прието, Бергара, Сурутуса — Каналес, Хуанми, Оярсабаль

Леганес: Эррерин — Тито, Сиовас, Мантовани, Рико — Моран, Перес — Эль Жар, Пирес, Шимановский — Герреро

Не сыграют: Карлос Мартинес, Агиррече, Ильярраменди — Ибаньес, Серантес

Дисквалифицированы: Вела, Гранеро (оба — Реал С)

Под вопросом: Иньиго Мартинес, Сурутуса — Эль Жар, Тимор

Интересные факты:

- В 12 из последних 15 матчей Леганеса было забито менее 3 голов.

- Леганес не может победить на протяжении последних 10 выездных матчей.

прогноз 3:1

Сельта — Лас Пальмас

Понедельник, 21:45, Виго, Балаидос. Арбитр встречи — Клос Гомес.

Наверняка интересным получится поединок на Балаидосе, где местная Сельта примет Лас Пальмас. Обе команды проповедуют атакующий футбол, так что в этом матче зрители могут стать свидетелями обилия голов. И Сельта, и Лас Пальмас в прошлом туре добились сложнейших минимальных побед, однако в игре в понедельник вряд ли все ограничится одним голом.

Трудно сказать, какая из команд завладеет инициативой. С одной стороны кажется, что это Сельта из-за домашнего стадиона, однако Лас Пальмас в прошлом туре доказал, что этой команде по силам вести игру даже в матчах против команд из первой пятерки.

Ориентировочные составы:

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Фонтас, Хонни — Васс, П. Эрнандес — Аспас, Хосабед, Систо — Бовю

Лас Пальмас: Лисоаин — Давид Симон, Давид Гарсия, Бигас, Дани Кастельяно — В. Гомес, Меса, Виера — Хесе, Ливая, Боатенг

Не сыграют: Диас, Радоя, Гвидетти, Планас — Х. Кастельяно

Дисквалифицирован: Лемос (Лас Пальмас)

Под вопросом: Бланко (Сельта)

Интересные факты:

- Лас Пальмас не может победить на протяжении последних 12 выездных матчах Примеры.

- В последних трех выездных матчах Пальм было забито не менее 3 голов.

- Лас Пальмас пропускает минимум дважды на протяжении последних трех матчей на выезде.