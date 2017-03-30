Испания

Многолетний спортивный директор Севильи Мончи уволился с испанского клуба.

Севилья объявила на своем официальном сайте о расставании со своим спортивным директором Мончи, который занимал этот пост с 2000 года.

В сообщении говорится, что клуб и 48-летний функционер достигли соглашения о прекращении контракта. Подробности будут в пятницу, 31 марта, когда президент клуба Хосе Кастро и Мончи дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что следующим местом работы Мончи будет Рома, с которой он должен подписать соглашение сроком на три года.