Многолетний спортивный директор Севильи Мончи уволился с испанского клуба.
Мончи, sevillafc.es
30 марта 2017, 23:48
Севилья объявила на своем официальном сайте о расставании со своим спортивным директором Мончи, который занимал этот пост с 2000 года.
В сообщении говорится, что клуб и 48-летний функционер достигли соглашения о прекращении контракта. Подробности будут в пятницу, 31 марта, когда президент клуба Хосе Кастро и Мончи дадут совместную пресс-конференцию.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что следующим местом работы Мончи будет Рома, с которой он должен подписать соглашение сроком на три года.