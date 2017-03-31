Испания

Полузащитник Реала Иско оптимистично настроен на оставшуюся часть сезона.

Мадридский Реал продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов, а в Примере команда имеет неплохой шанс на первое чемпионство с 2012 года. Игрок Реала Иско рассчитывает на победы в обоих турнирах.

"Сейчас нас ждет очень хороший этап в сезоне, у нас будет шанс добиться поставленных целей", — заявил Иско.

"У нас есть состав, который позволит победить в обоих турнирах. Эта команда способна играть матчи против самых сложных оппонентов и мы знаем к чему готовиться. У нас никогда не было недостатка в мотивации. У нас большое желание добыть трофеи для наших фанатов и порадовать их своими успехами", — добавил полузащитник.

Стоит отметить, что первый матч Реала после перерыва состоится 2 апреля — соперником будет Алавес.