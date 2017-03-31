Испания

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс признался, что не в обиде на свой бывших клуб за то, что был вынужден перейти в Порту.

Нынешний вратарь Порту, ставший легендой мадридского Реала, дал интервью Marca, в котором раскрыл некоторые детали своего ухода с Сантьяго Бернабеу.

"Реал — это клуб, которому я буду благодарен всегда, — поведал Икер Касильяс. — Здесь я смог осуществить мечту своего детства, здесь я ощущал теплоту и поддержку со стороны всех тренеров команды, всех сотрудников клуба".

"У Реала очень требовательные болельщики, которых сами футболисты приучили к великим победам. И когда я слышал свист в свой адрес, то понимал, что сделал что-то не так и старался исправиться. Нечто подобное происходит сейчас с Кейлором Навасом. Это великолепный вратарь! Думаю, да простит меня Джиджи Буффон, что сейчас Навас вместе с Облаком — лучшие голкиперы планеты".

"Я уехал из Мадрида именно потому, что почувствовал, что могу еще играть, но появился парень, который сильнее меня. Реал заслуживает того, чтобы в его составе выступали лучшие из лучших, поэтому я не хотел получать место в составе за минувшие заслуги. Если Реал захочет наградить меня за победы прошлых лет, то я не откажусь от прощального матча на Сантьяго Бернабеу после завершения карьеры".

За 16 лет в составе Бланкос Касильяс выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира, 5 титулов чемпиона Испании, 2 Кубка страны и 4 Суперкубка Испании.