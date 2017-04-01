Испания

Голкипер Байера Бернд Лено стал одной из трансферных целей мадридского Реала.

Руководство мадридского Реала продолжает рассматривать кандидатуры голкиперов, которые бы могли заменить Кейлора Наваса в рамке ворот. Новым кандидатом на переход в клуб стал вратарь Байера Бернд Лено.

У 25-летнего голкипера репутация одного из лучших вратарей Германии, что позволило ему дебютировать в сборной из-за травмы Мануэля Нойера.

При этом, в Байере Лено проводит не самый лучший сезон, отстояв лишь 4 раза "на ноль" в 25 матчах Бундеслиги. В то же время, Зинедин Зидан видит приоритетной задачей на лето приглашение нового вратаря, поскольку Кейлор Навас и Кико Касилья отстояли "на ноль" 7 матчей из 27 игр Примеры.

Конкуренцию Реалу могут составить Арсенал и Ливерпуль, которые также проявляют интерес к Лено.