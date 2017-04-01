Испания

Главный тренер Алавеса Маурисио Пеллегрино поделился ожиданиями от матча Примеры против мадридского Реала.

"Для нас матч с Реалом будет очень сложным. Еще никто не выиграл в этом сезоне на Сантьяго Бернабеу, соперникам удалось добыть только 3 ничьи. Реал Мадрид является действующим обладателем кубка чемпионов и клубного чемпионата мира", — сказал Пеллегрино.

"Для нас это прекрасная возможность продемонстрировать свой уровень, мы мечтаем взять 3 очка. Будет трудно, но мы знаем, что возможно, потому что мы набирали очки в матчах с сильными командами. Это дает нам повод мечтать".

"Роналду может не сыграть? Я думаю, что независимо от того, кто будет играть, для Реала мало что поменяется, хотя Роналду – очень важный игрок для команды Меня беспокоит лишь то, чтобы Алавес провел матч на таком уровне, на котором мы к нему готовились", — выразил надежду тренер команды.

Отметим, что матч Реала и Алавеса состоится 2 апреля, в 17:15 по киевскому времени.